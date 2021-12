Filas de carros e pedestres rumo às ilhas cresceram nesta quinta-feira em Salvador

Diferente do que foi a quarta-feira (29) no Terminal de São Joaquim de Ferry-Boat, a movimentação de carros e pedestres nas filas para entrar nas embarcações rumo a Bom Despacho foi bem mais intensa nesta quinta-feira (30), de acordo com a Internacional Travessias.

Isso porque, para os pedestres, que ontem poderiam embarcar sem fila e em alguns minutos nos ferries disponíveis, a espera se estendeu para 1h30 na hora do almoço, quando a movimentação se intensificou.

Já os carros, que também apareceram por lá em um volume muito maior, o período para aguardar por um ferry ficou entre 2h e 3h. Um tempo de espera que se deu por conta da operação reforçada dos ferries, que está seis embarcações funcionando e disponibilizou, só hoje, 17 viagens extras para atender a demanda.

O número de veículos parados nas filas resultou em problemas no tráfego na cidade baixa. Na Av. Engenheiro Oscar Pontes, que dá acesso ao Ferry-Boat, no Largo da Calçada sentido Comércio e no Largo dos Mares o trânsito ficou lento durante o dia, segundo o boletim do Núcleo de Operação Assistida da Transalvador.