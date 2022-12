Filha de João Gilberto, Bebel Gilberto vem à Bahia para evento do Alô Alô 

Bebel Gilberto (Foto: Vicente de Paulo/ Divulgação)

A cantora Bebel Gilberto, filha de João Gilberto e Miúcha, e sobrinha de Chico Buarque, virá na próxima semana à Bahia, terra natal do seu pai (o compositor nasceu em Juazeiro), por um motivo especial. A artista, que mora nos Estados Unidos e está passando uma temporada no Rio de Janeiro, fará uma participação especial no tradicional evento de fim de ano realizado pelo Alô Alô Bahia.

“É um prazer imenso meu cantar em Salvador de novo, e sempre será. Terra mágica“, disse Bebel sobre estar de volta à capital baiana. “Minha última apresentação foi há muito tempo, no Teatro Castro Alves. Estou ansiosa para fazer este show intimista que tem um toque do meu novo trabalho: uma homenagem ao meu pai e, também, uma linda surpresa para nossa saudosa Gal“, completou em entrevista ao portal.

Tem mais

O Almoço de Negócios será realizado na próxima segunda-feira (12), no Restaurante Amado, na Avenida Contorno, e contará na programação com uma palestra de Mariana Lisbôa, líder global de Relações Corporativas da Suzano, maior empresa de celulose do mundo. O evento vai reunir cerca de 200 convidados, entre lideranças, empresários, executivos e agentes de transformação, para discutir temas como sustentabilidade, cultura, diversidade e inclusão.





Cantina italiana

O Pecorino Bar & Tratoria acaba de inaugurar a sua primeira unidade na Bahia. Com o propósito de oferecer pratos inspirados nas clássicas cantinas italianas, a casa ocupa uma área de 400m2 no Salvador Shopping.





Novo casal

Casal novíssimo e frequente no eixo Salvador-São Paulo: Carla Prata e Plínio Simões. Os dois estavam assumidíssimos, recentemente, na Arena Brasil Marina, durante um dos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar. “Ele já vinha bastante a São Paulo. Agora vamos revezar entre aqui e a Bahia”, nos disse a apresentadora. Plínio é baiano e comanda uma joalheria.

Gil Santos (Foto: Divulgação)

Assinatura baiana

A Farofa da Gkay, que começou segunda e segue até hoje, no Marina Park Hotel, em Fortaleza, conta com decoração da baiana Gil Santos, radicada no Ceará. “Pelo segundo ano consecutivo eu estou fazendo o evento. Nesta edição eu assumo a direção total da cenografia da Farofa, assinando todos os espaços, incluindo os de patrocinadores. Além do evento do ano que vem, a Gkay me contratou para acompanhar ela em produções por todo o Brasil”, nos disse Santos. Em Salvador, Gil já esteve à frente de eventos com enorme sucesso de público e crítica, como os réveillons na Bahia Marina e algumas edições do Camarote de Daniela Mercury, no carnaval.

Festa de reinauguração

Salvador acaba de ganhar mais um espaço para baianos e turistas. Na manhã de ontem o Museu da Energia, na Praça da Sé, Centro Histórico, foi reinaugurado pela Neoenergia Coelba. Totalmente reformulado, o espaço traz novas tecnologias e experiências de imersão na história da eletricidade e nos conceitos da energia elétrica. O espaço começa a funcionar a partir da próxima segunda-feira (12), das 8h30 às 17h, e aos sábados, das 9h ao meio-dia.