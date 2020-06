Filha de Olavo, guru de Bolsonaro, denunciou paradeiro de Queiroz

Heloísa de Carvalho, filha do escritor Olavo de Carvalho, conhecido como o “guru” de Jair Bolsonaro, contribuiu para que Fabrício Queiroz fosse preso na manhã desta quinta-feira (18), em uma casa-escritório na cidade de Atibaia, interior de São Paulo.

Segundo informações da CNN, Heloísa já sabia do suposto paradeiro do ex-assessor de Flávio Bolsonaro desde 2019, e chegou a publicar nas redes sociais o destino de Queiroz, que não era considerado foragido da justiça.

“Desde abril, maio de 2019 que eu sabia que ele estava aqui. Eu recebi a informação através de um jornalista e descobri que ele vivia neste bairro e nesta casa em Atibaia”, disse.

No dia 20 de maio, ela e o amigo Bruno Maia, candidato a deputado federal pelo PSOL nas últimas eleições, publicaram nas redes sociais uma foto da fachada da casa de Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro.

Para quem estranha a atitude da filha de Olavo de Carvalho, os dois constantemente entram em forte atrito, tanto que “guru” já entrou com um processo contra a própria filha, em 2018.

Nesta quinta (18), após a prisão de Fabrício Queiroz, Heloísa e Bruno Maia foram até a porta da casa de Wassef e levaram copos de suco de laranja, em referência às denuncia contra Flávio Bolsonaro, que um ‘laranja’ no esquema de rachadinha investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.

Bruno também informou que denunciou o local que Queiroz estava tanto ao MP do Rio, quanto ao de São Paulo. “Quando eu soube avisei através das páginas na internet do Ministério Público de São e o do Rio de Janeiro onde correm as investigações”, comentou.