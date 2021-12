Filha de Renato Aragão, Livian, beija filho da Valesca Popozuda, Mc Pablinho, na Farofa da Gkay

Mais um casal formado na segunda noite da Farofa da Gkay, evento que está dando o que falar na madrugada desta terça-feira (7). Dessa vez, estamos falando da atriz Livian Aragão e do cantor Mc Pablinho, ambos de 22 anos.

A filha de Renato Aragão e filho de Valesca Popozuda curtiram a noite juntos e trocaram beijos durante o evento. O flagra do momento foi feito pelo perfil Gossip do Dia, no Instagram.

Leia Mais: Briga por comida e pegação entre famosos em hotel de luxo: veja o que rolou na 'Farofa da Gkay'

Livian atou em "Malhação: seu lugar no mundo", em 2015, e na novela "Flor do Caribe". Ela namorou por dois anos o ator Nicolas Prattes.

Pablo Gomes tem 22 anos e é filho de Valesca com Leandro Pardal, ex-empresário da cantora. Seu primeiro single foi lançado em 2018, "Acompanha o beat", e o último foi "Sentando para o pai", de 2020.