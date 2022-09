Filha de Yalorixá e com infância marcada por bullying, autora baiana vira livro

Histórias de dores e desencontros, mas também de amores, superação e memórias da beleza de ser filha de uma Yalorixá que acolhia e transformava em filhos os que entravam em sua casa: essa é a história que é contada no livro biográfico Parida pela Liberdade, da psicóloga Ana Cecília Ferreira, que será lançado no dia 24 de setembro (sábado), às 18h, no Cine Teatro de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. A compra pode ser realizada pelo site da editora Pinaúna: www.linktr.ee/pinaunaeditora ou pelo Whatsapp 71 99913-6396.

Ana Cecília cresceu em uma casa humilde em Salvador, e teve, na estrutura familiar, o incentivo e investimento necessários, apesar das dificuldades financeiras, para ter acesso a uma educação na rede privada.

Frequentando escolas privadas em uma realidade social por vezes distinta da sua, e sendo filha de uma yalorixá, os momentos em que os colegas dela tinham acesso ao seu mundo - por exemplo, nas idas no transporte escolar para casa - eram sempre marcados pelo bullying, como ser chamada de filha de feiticeira.

Somado a isso, os colegas viam na aparência física de Ana - uma criança muito magra que usava óculos - motivos para a prática de agressões verbais. Este foi o cenário onde ela se viu nascer como escritora, já que a raiva e a vontade do revide que por muito tempo a fizeram ser uma criança agressiva no contexto escolar, foram, depois, transformadas em texto, ajudando-a a transformar a dor em poesia.

O livro conta com poemas curtos e textos breves em prosa poética, costurados pelas visões sobre a vida propostas pela autora.

“O livro fala sobre essa mulher que sou, vestida das suas histórias, dores, amores e para onde essas mesmas histórias me levaram e por onde me permitir ser levada até aqui. Fala do início da escrita como lugar de resgate e salvação em reflexo aos arrochos do bullying nos tempos de infância", inicia a autora.

Ela completa afirmando que o livro fala poeticamente e de forma especial em um capítulo honroso do convívio com uma mãe yalorixá, mãezona e grande mulher que acolhia e transformava em filhos todos que adentravam a casa dela ou cruzava seus caminhos.

Ana Cecília é psicóloga e atua na clínica com adultos e casais, faz consultoria em empresas, coordena projeto de mulheres e faz palestras voltadas para qualidade de vida, novos caminhos e possibilidades de cuidar de si - práticas talvez influenciadas pela sua própria trajetória de superação.

A escrita do livro foi um processo espinhoso e prazeroso ao mesmo tempo, revela: “Trouxe à memória várias e várias vezes os espinhos, mas também tive certo orgulho do trabalho lindo de ter me transformado, não acreditado nos horrores nem focado nas dores, mas expandido nas possibilidades que se abriam à minha frente. Foi lindo encontrar minha mãe de um outro lugar, fazendo-a ser exatamente quem ela sempre mereceu”.