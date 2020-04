Filho 04 de Bolsonaro minimiza covid-19: 'Só uma gripezinha. Peguei, passou'

Filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, 22 anos, publicou um vídeo nas redes sociais em que diz que a covid-19 é uma "gripezinha", afirmando ainda que prefere "morrer transando do que tossindo". Depois, ele disse que se tratava de "uma brincadeira".

Durante a transmissão, ele lê uma mensagem que diz "vão pra tua na pandemia, tá ok?". "Que pandemia, malandro? Isso é história da mídia pra trancar vocês em casa, pra achar que o mundo tá acabando. É só uma gripezinha, irmão, vai tomar no c... Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo do que morrer transando. Não, eu prefiro morrer transando do que tossindo, rapaziada. Foi mal, foi mal, tá tarde já.", diz.

No vídeo, publicado em um perfil de Twitter que Jair Renan já indicou ser o seu, ele inclui ainda um trecho do cantor Leonardo falando o mesmo, dando a entender que estava fazendo uma imitação do sertanejo, que falou que prefere morrer "fu... do que tossindo".

O vídeo viralizou nas redes sociais e Jair Renan comentou, direcionando ao ex-bolsonarista Nando Moura uma crítica. "Nando Moura, aqui está o vídeo na íntegra. Foi uma brincadeira que vc tirou de contexto! Vc é um mau caráter e todo mundo sabe disso!", escreveu.

A postura de minimizar o novo coronavírus não é nada incomum na família Bolsonaro. O próprio presidente já se referiu à doença como uma "gripezinha" algumas vezes. Relembre falas de Bolsonaro sobre o assunto.