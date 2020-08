Filho '04' de Bolsonaro, Renan está com covid-19, diz jornal

O filho “04” do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, está com Covid-19. Segundo apuração da colunista Bela Megale, do jornal O Globo, Renan está com sintomas leves, como perda de olfato. Procurado pela reportagem, o Palácio do Planalto não se manifestou até o momento.

Em abril, Renan ironizou a doença durante transmissão ao vivo em uma rede social e chegou a insinuar que havia pego a doença. Ele afirmou que a pandemia do coronavírus era uma “história da mídia para trancar as pessoas dentro de casa”.

“Que pandemia, mano? Isso aí é história da mídia para trancar vocês em casa, para achar que o mundo tá acabando. É só uma gripezinha, irmão. Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo do que morrer transando… Quer dizer, prefiro morrer transando que tossindo”, disse Renan. Após a repercussão do vídeo, o filho do presidente foi banido da rede social Twitch.

Outros quatro integrantes da família Bolsonaro já pegaram a doença: o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro e Heloísa Bolsonaro, esposa de Eduardo Bolsonaro. Também nesta semana, a avó de Michelle, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, morreu por Covid-19. Renan é filho de Ana Cristina Valle, assessora parlamentar e ex-mulher do presidente.