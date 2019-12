Filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank completa 5 anos

Bless, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, comemorou seu aniversário de cinco anos nesta segunda-feira, 16



Durante a festa, com temática de super-heróis, o menino, que foi adotado em julho pelo casal, brincou e tirou fotos com diversos personagens, entre eles o Pantera Negra, primeiro herói negro a ser o protagonista de um filme da Marvel.



A atriz Fernanda Paes Leme, madrinha de Bless, se fantasiou de Power Ranger Rosa e publicou uma foto com o garoto e o produtor Leo Fuchs, padrinho da criança. "Power Dindos prontos para qualquer festa", brincou.



Tanto Gagliasso quanto Giovanna fizeram posts nas redes sociais para homenagear o filho. "Obrigada por tanto! Você é uma bênção em nossas vidas, meu filho!", comentou a atriz.



Além de Bless, os atores são pais de Titi, hoje com seis anos, também adotada na África em 2016.