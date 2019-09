Filho de Cafu morre vítima de infarto aos 29 anos

O filho do ex-jogador Cafu, pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002, morreu na noite desta quarta-feira (4), em Barueri, cidade da Grande São Paulo, após sofrer um infarto.

Com apenas 29 anos, Danilo Feliciano de Moraes, um dos três filhos do ex-capitão da Seleção, estava jogando futebol no aniversário da sua irmã no bairro de Alphaville, segundo o site do canal ESPN.

Há três semanas, Marcos Evangelista de Moraes, nome de batismo de Cafu, chegou a postar uma foto com os três filhos, desejando Feliz Dia dos Pais. Na imagem, Danilo aparece de camiseta branca.

Ele chegou a ser levado para um hospital, mas teve uma nova parada cardíaca e não resistiu.

A informação foi confirmada ao ESPN por Paulo Sérgio, ex-companheiro e amigo pessoal do capitão da Seleção na Copa de 2002.

Ao GloboEsporte.com, Paulo Sérgio informou ainda que Danilo se sentiu mal depois de jogar por apenas dez minutos.

Ainda não há informações sobre dia, horário e local de sepultamento.