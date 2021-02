Filho de Karol Conká desabafa: 'Se coloquem no meu lugar'

O filho de 15 anos de Karol Conká, Jorge, usou as redes sociais para relatar ataques que tem sofrido por conta da postura da cantora no BBB21. Ele pediu mais empatia do público.

“Eu não tenho nada a ver com o que acontece dentro ou fora daquela casa” , escreveu Jorge, em mensagem replicada pelo perfil de Conká. “As pessoas viraram reféns de vidas que não são delas, e começaram a incitar ódio à pessoas aleatórias. Se coloquem no meu lugar, imaginem se fosse alguém te ameaçando e xingando a sua mãe. Zero empatia, rapaziada . A única coisa que peço é empatia da parte de todos”, concluiu.

Ele disse que tem recebido ameaças e mostrou uma mensagem que recebeu de um internauta, que afirma que se encontrar Jorge vai bater nele "só por causa da sua mãe". “Esse tipo de pessoa que tenho que aguentar. Imagina ser alguém tão desocupado igual a esse cara e ficar ameaçando os outros na internet porque não tem o que fazer?”

Apoio

Jorge também postou mensagens em apoio a Lucas Penteado, que desistiu no domingo do BBB21. Lucas foi bastante perseguido por Karol na casa. “Não, eu não pretendo seguir os mesmos erros da minha mãe. Quando ela sair, irá se desculpar com todos. Mas eu também não pretendo ficar vendo as pessoas me atacando e ficar calado”, concluiu.

A equipe de Karol também usou as redes sociais para se manifestar. "Nós, da equipe da Karol Conká, repudiamos severamente os ataques feitos ao filho dela, um adolescente de 15 anos. São ataques cruéis que não tem ligação alguma com os últimos acontecimentos”.

“Esperamos profundamente que tudo o que vem ocorrendo não se torne o próprio espelho da disseminação do ódio que tanto recriminamos”.