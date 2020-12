Filho de líder de facção do Nordeste de Amaralina é preso em Irecê

O filho de um dos fundadores da facção que atua no Nordeste de Amaralina foi preso, na tarde de quinta-feira (10), pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Irecê. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele, em parceria com o pai que está no sistema prisional, em Salvador, buscava expandir a facção pelo interior.

"Comprovamos a participação familiar nessa tentativa de expansão e solicitamos os mandados de prisão. Além do filho (localizado em Irecê) e do pai (detento custodiado no Complexo de Mata Escura), cumprimos ordens judiciais também contra um mototaxista (custodiado na DT de Irecê) e contra dois homens que vendiam drogas em Irecê para a facção", explicou o titular da DTE de Irecê, delegado Alex Nunes Rocha.

A Operação Continnum, coordenada pela DTE de Irecê, com apoio da DT daquele município e da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP, aprofundou as investigações sobre a facção na região da Chapada Diamantina. Após a prisão de um dos líderes, na cidade de Jacobina, no dia 7 de novembro deste ano, os investigadores passaram a monitorar o filho do traficante.