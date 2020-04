Filho de Neymar segue dieta e tem rotina diária de exercícios

Aos 8 anos, Davi Lucca, filho de Neymar, já faz dieta e segue uma rotina de atividades físicas diárias, incluindo treinos de futebol, natação e muay thai, além de funcional. O estilo de vida saudável veio graças a uma consulta com um endocrinologista infantil, após o menino passar a apresentar colesterol alto.

"O Davi sempre fez atividade física, desde muito pequeno, mas notamos que ele comia muito e estava engordando. Hoje, ele não tem mais colesterol alto, mas já teve. Esse foi um dos motivos para mudarmos a alimentação dele e fazer com que ele praticasse mais esportes. Então, resolvemos levar o Davi a uma endocrinologista infantil, que nos ajudou a planejar essas mudanças", disse a mãe de Davi Lucca, Carol Dantas, em entrevista à revista Quem.

Segundo a influencer - que também é mãe de Valentin, de 6 meses, fruto do casamento com o empresário Vinicius Martinez - os treinos diários de Davi são intercalados em cada dia da semana e têm dado um retorno positivo.

"Ele adora fazer esportes. Claro que tem dias em que não está nem um pouco a fim. Nesses dias que ele não quer ir, costumo ir com ele, para motivá-lo a fazer o funcional", falou, à reportagem.

Na alimentação, Carol explicou que Davi não segue restrições rígidas, mas há um controle. "Ele ainda come de tudo, mas a nutricionista mudou a quantidade e os horários das refeições e lanches. Deixamos ele comer um chocolate ou algo que não é saudável, mas o conscientizamos que não pode exagerar. Uma coisa que a nutricionista falou, que eu achei muito legal e que esta funcionando aqui em casa, é perguntar para ele: 'Você está com fome ou você quer comer porque está procurando algo para fazer?'. Assim ele pensa e vê que na verdade não está com fome ou querendo comer aquilo mesmo".