Filho de Popó engata romance com rapaz que estuda medicina

Juan Freitas, filho do ex-pugilista Popó, está namorando Matheus Azevedo, um jovem colega de faculdade dele. Ambos cursam medicina em Salvador.

Os dois são discretos em relação ao relacionamento no Instagram, postando poucas fotos. Mesmo assim, Matheus fez questão de homenagear o amado, que fez aniversário nesta terça-feira (14).

"Feliz aniversário para essa pessoa incrível, que eu amo tanto", declarou ele, na web, junto com imagens dos dois. O registro foi compartilhado por Juan, em meio às homenagens de amigos e da família.

Paizão: Popó fala com orgulho do filho: 'médico, bonito e gay'

Na página do fllho de Popó há uma imagem dos dois posados, em frente ao mar, durante um pôr do sol. "Ele foi o primeiro a me chamar de Zezé Pêra", comentou Juan sobre o clique, que recebeu o apoio de amigos. "Lindos", "perfeitos", escreveram eles sobre o casal.