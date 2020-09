Filho de Rooney Mara e Joaquin Phoenix nasce e se chama River, diz diretor

O filho do casal de atores Rooney Mara e Joaquin Phoenix já nasceu e foi batizado em homenagem ao falecido River Phoenix, irmão de Joaquin.

Quem deu a informação foi o diretor Viktor Kossakovsky, que falou durante o Festival de Cinema de Zurique e se desculpou pela ausência de Phoenix, que é produtor executivo do documentário Gunda.

"Ele inclusive acabou de ter um bebê, seu nome é... um lindo filho chamado River, então ele não pode promover o filme no momento", explicou o diretor.

River era irmão mais velho de Joaquin. O ator morreu aos 23 anos, em 1993, de insuficiência cardíaca induzida por uso de drogas. Joaquin tinha 19 anos na época e presenciou a morte do irmão, que teve muito impacto em sua vida.

A notícia confirmando a gravidez de Rooney saiu em maio deste ano, meses após os dois serem vistos saindo de uma clínica de fertilização.

O casal se conheceu no set do filme Ela, de Spike Jonze, de 2012. Mas o relacionamento só veio a público durante a gravação do filme Maria Madalena, de 2016, no qual ela era a protagonista e ele viveu Jesus.