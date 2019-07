Filho de Trump nega possibilidade de assumir embaixada em Brasília

Filho do presidente americano Donald Trump, Eric Trump negou o boato de que possa assumir o cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil. A informação foi passada por Kimberly Benza, assistente e porta-voz do executivo, ao jornal O Globo.

Atualmente, Eric é vice-presidente executivo da Trump Organization, conglomerado construído por Donald Trump em décadas passadas.

A informação sobre uma possível indicação de Eric à embaixada americana em Brasília surgiu horas depois de o

Presidente Jair Bolsonaro declarar que indicaria o filho Eduardo para a embaixada brasileira em Washington.

“Eric dirige a Trump Organization e está comprometido com o negócio. Apesar de o Brasil ser um país incrível, isso nada mais é do que um boato”, disse uma porta-voz ao jornal O Globo.

Eduardo Bolsonaro é deputado federal e tem atuado como articulador das relações internacionais do pai desde antes da posse, em janeiro.

Ele esteve presente em viagens de Bolsonaro a países como Israel, Estados Unidos e Argentina. Em dezembro do ano passado, organizou a Cúpula Conservadora das Américas, em Foz do Iguaçu (PR).

A indicação de Eduardo tem causado polêmica, e gerado discussões sobre um alegado nepotismo apontado por opositores de Bolsonaro, que pretende manter o nome do filho para o posto.