Filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, morre aos 40 anos

Ronaldo Ramos Caiado Filho, filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), faleceu na manhã deste domingo (3), aos 40 anos. O rapaz era filho do político com a primeira esposa, Thelma Gomes.

O governador foi informado sobre a morte do filho enquanto estava junto com a esposa, Gracinha Caiado, em uma missa de encerramento da tradicional Festa do Divino Pai Eterno, no município de Trindade. Um vídeo mostra Caiado e Gracinha deixando o local às pressas.

A causa da morte de Caiado Filho não foi divulgada. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.

Na redes sociais, políticos lamentaram a morte de Caiado Filho.