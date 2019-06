Filhos da deputada Flordelis serão transferidos para cadeia no RJ

Suspeitos do assassinato do marido da deputada federal Flordelis, Flávio e Lucas dos Santos, que são filhos da parlamentar, serão transferidos, nesta terça-feira (25), para a Cadeia Pública Frederico Marques, em Benfica (RJ). Ambos estão presos na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) suspeitos da morte do pastor Anderson do Carmo.

Ontem, Maurício Mayr, advogado de Flávio, disse ao site O Dia que pediria a transferência porque as condições na delegacia são insalubres. "Meu cliente está sem tomar banho há quase uma semana, almoça e só tem outra refeição às 18h", disse.

Flordelis prestou depoimento

A deputada federal Flordelis prestou depoimento por mais de nove horas, nesta segunda-feira (24), na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que investigado o assassinado do marido da parlamentar.

O depoimento começou às 13h e terminou 22h15. Segundo a defesa, Flordelis foi ouvida na condição de testemunha. "A deputada está muito abalada, se emociona durante o depoimento, para e volta a falar", disse uma das defensoras da parlamentar.