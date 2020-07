Filhote de baleia jubarte é encontrado morto em praia de Porto Seguro

Curiosos que passavam pela Praia de Taperapuan, em Porto Seguro, no sul da Bahia, ficaram surpresos na manhã desta terça-feira (28). Uma baleia jubarte foi encontrada morta na faixa de areia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o animal era filhote e media aproximadamente 4 metros. Ele se perdeu da mãe e foi visto ainda com vida na Praia da Ponta Grande, que fica nas proximidades da enseada de Coroa Vermelha, mas apareceu morto nesta manhã.

A recomendação é que ninguém toque no animal, pois não há informações se trata-se de uma baleia doente ou com possibilidade de transmitir algum vírus aos seres humanos.

No fim da manhã, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental de Porto Seguro-CIPPA/PS, da Secretaria de Serviços Públicos, isolou o local. A remoção acontecerá após a chegada dos técnicos do Instituto Baleia Jubarte, que ficarão responsáveis pelo exame necroscópico do animal. Ele será enterrado na parte de cima da praia de Taperapuan.