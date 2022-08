Filhote de baleia jubarte é encontrado morto na Praia de Ipitanga

Equipe do Projeto Baleia Jubarte esteve no local (Foto: Divulgação)

Um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto na manhã deste domingo (14), na Praia de Ipitanga, em Salvador. Segundo o Projeto Baleia Jubarte (PBJ), o animal era um macho recém-nascido, tinha 4,2m de comprimento e já encalhou morto.

Equipes do projeto estiveram no local para fazer a biometria, sexagem e realizar coleta de material biológico, além de orientar a equipe de limpeza da prefeitura.

Segundo o médico veterinário Gustavo Rodamilans, coordenador do Projeto, está é a primeira baleia a encalhar na capital baiana em 2022. No entanto, com o registro deste final de semana, sobe para 14 o número destes animais encalhados em toda a Bahia. Ainda de acordo com Rodamilans, a maioria é filhote.

Animal era um recém nascido com mais de 4 metros (Foto: Reprodução)

A responsabilidade pelo descarte da baleia morta é da prefeitura. Com isso, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) também encaminhou uma equipe ao local para efetuar a remoção da baleia encalhada. Sob orientação do projeto, o órgão encaminhou o animal para o aterro.

O Projeto Baleia Jubarte faz parte da Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Nordeste (Remane) e é responsável por atender as baleias na Bahia. Banhistas que avistarem estes animais encalhados, vivos ou mortos, na praia podem acionar o projeto através do Whatsapp (71) 99657-2056.