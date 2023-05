Filme da Barbie ganha novo trailer e traz mais detalhes da história; assista

O filme 'Barbie' teve um novo trailer divulgado nesta quinta-feira (25), e agora é possível saber mais detalhes do roteiro. O vídeo revela que a boneca vivida no live action por Margot Robbie deixa a "Barbielândia" para se aventurar no mundo real, onde se mete em problemas ao lado do Ken (Ryan Gosling). O filme estreia no dia 20 de julho no Brasil.

Um dos filmes mais aguardados de 2023, Barbie mostra que situações inusitadas começam a acontecer com a boneca. Ela passa a perceber que os seus pés, agora, tocam o chão, e ela precisa resolver esse problema indo para o mundo real.

Com muita cor de rosa, o longa traz ainda musicais e diversas outras Barbies e Kens. O filme é da cineasta Greta Gerwig, de Lady Bird, que possui indicações ao Oscar.

Festa gigante e incrível ✅

Coreografia planejada ✅

Novo trailer de #BarbieFilme ✅

20 de julho, somente nos cinemas. pic.twitter.com/8Pe9SEVTfd — Warner Bros. Pictures Brasil (@wbpictures_br) May 25, 2023

