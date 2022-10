Filme de Liliane Mutti e Daniel Zarvos sobre Miucha é destaque no Festival do Rio

A cantora Miúcha um dos destaques da Bossa Nova (Divulgação)

A Música Popular Brasileira é o grande destaque do Festival do Rio, que começa hoje com a exibição de mais de 200 filmes e segue até o dia 16. Além do longa sobre Miúcha, dirigido pela jornalista baiana Liliane Mutti e seu marido Daniel Zarvos, mais seis filmes completam a seleção nacional: Andança — Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, de Pedro Bronz; Belchior — Apenas um Coração Selvagem, de Natália Dias e Camilo Cavalcanti; De Você Fiz Meu Samba, de Isabel Nascimento Silva; Elis & Tom, Só Tinha de Ser com Você, de Roberto de Oliveira; Elton Medeiros: o Sol Nascerá, de Pedro Murad; e Fausto Fawcett na Cabeça, de Victor Lopes. O doc português Cesária Évora, de Ana Sofia Fonseca, e o americano Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song, de Daniel Geller e Dayna Goldfine formam a lista estrangeira.

Réveillon com Armandinho, Dodô e Osmar e Batifun

Fim de ano animado com Trio Armandinho Dodô e Osmar e Batifun (Divulgação)



A AABB Salvador, em Piatã, promoverá pela primeira vez, um Réveilon com trio Armandinho Dodô e Osmar. Eles serão os responsáveis pela contagem regressiva na noite da virada. Um repertório exclusivo está sendo montado, reunido clássicos da trajetória da banda em músicas que marcaram carnavais, somados as versões únicas de hits dos Guns N'Roses, Queen, Michael Jackson e Carlos Santana, entre outros clássicos.

Quem também animará o público é a banda Batifun. Liderado por Marcelo Timbó, Júnior Luiz e Fernando Rufino, o grupo fará uma apresentação enriquecida pelo samba baiano, mesclando no repertório as obras autorais com releituras de clássicos do samba nacional. E, completando a grade do evento, no comando do show de abertura, o cantor Vitêra animará o público com seu repertório eclético e dançante, recheado de sucessos.

Baianas são destaque em Portugal

Sylvia Patrícia e Monica Millet (Marcelo Ritter - Divulgação)

A música Beat Chic, composta em por Sylvia Patrícia em parceria com a percussionista e compositora baiana Monica Millet, ganhou um belo clip dirigido por Marcelo Ritter. Monica é neta da famosa Ialorixá baiana Mãe Meninha do Gantois e participa do clip, que traz uma mensagem de fé e espiritualidade e teve cenas gravadas na Pousada A Capela, que fica na mítica praia de Arembepe. A produção musical ficou a cargo de Gigi Magno. Esse vídeo foi um dos selecionados para ser exibido no Salão de Artes em Portugal no mês de outubro, que acontece na galeria Galleryspt, na localidade de Marinha Grande.

Dia de Samba

Quem estava ansioso para saber a ordem das bandas na Maior Roda de Samba do Mundo, neste domingo, e as bebidas que serão oferecidas no open bar, não precisa mais esperar. A line-up acaba de ser divulgada. De acordo com a produção, a banda local Samba e Suor abre a festa às 13h. Em seguida, sobe ao palco com seus hits o cantor e compositor Escandurras.

TUM-TUM-TUM*

1 A banda Babado Novo, liderada pela cantora Mari Antunes, realiza neste sábado, no Rio de Janeiro, a primeira edição do ensaio para o Carnaval 2023. Mari, que assumiu os vocais do grupo depois da saída de Claudia Leitte, conquistou seu espaço. E promete levar para a boate Heaven a atmosfera do circuito Barra-Ondina.

2 O percussionista e produtor musical Moisés Lama está na República do Congo , na África, participando de shows com artistas Ccngoleses. O músico também vai realizar um workshop de Percussão Afro-baiana e Brasileira de Matriz Africana no dia 09, no Institut Français Halle L'toile, na cidade de Lubumbashi.

3 Depois da primeira edição vitoriosa, o projeto Intimíssimo volta a acontecer no sábado, às 19h, no Largo Pedro Archanjo, no Pelourinho. A apresentação será gratuita e será comandada pelo grupo de samba Os Íntimus, com a apresentação Modo Reativado. Nando Muniz, Alexandre Babilônia, Cinquê Black e Jorge Crispin receberão convidados especiais nessa nova fase do grupo, que traz um repertório especial.