Filme do francês radicado na Bahia, Bernard Attal, ganha festival nos Estados Unidos

(Divulgação)

Cena do curta metragem Dela, do diretor Bernard Attal

Filmado em 2018, na Ilha de Itaparica, o filme Dela, do diretor francês radicado na Bahia, Bernard Attal, acaba de conquistar o Prêmio de Melhor Curta de Ficção, no Seatlle Children Film Festival, realizado nos Estados Unidos. O curta metragem infantil, feito por encomenda do governo da África do Sul, e que já passou por mais de 30 festivais mundo à fora, também foi indicado ao Primeiro Turno do Grande Prêmio do Festival de Cinema Brasileiro de 2020.

A obra, que foi inspirada na visita de Nelson Mandela à Bahia, em 1991, trata de um fato real que aconteceu durante a passagem do ex-presidente daquele país por aqui. De acordo com o diretor, o filme também ganhou uma menção honrosa na Mostra Infantil de Florianópolis, em Santa Catarina, este ano. “Estou muito feliz com o resultado alcançado por este trabalho que vem fazendo uma boa carreira nos mais de 30 festivais de cinema no Brasil, Canadá, África do Sul, Estados Unidos, Nepal, Líbano França e Alemanha, pelos quais passou”, disse.

(Divulgação)

Radicado na Bahia,o francês Bernard Attal mora na Bahia