Filme Sem Descanso será exibido no MAM durante debate da Defensoria Pública 

O documentário Sem Descanso será exibido na próxima sexta-feira, 26, gratuitamente, durante o Cine Debate da Defensoria Pública da Bahia – DPE/BA. O filme conta a história de Geovane Mascarenhas, um jovem de um bairro pobre de Salvador, que desapareceu após uma abordagem da Polícia Militar. A partir daí, o pai não descansou até encontrar o paradeiro de seu filho, que foi brutalmente assassinado.

A produção traz a reflexão de um grande problema: dados comprovam que a polícia brasileira é a mais violenta do mundo, deixando vítimas que são principalmente os jovens negros. Para debater sobre as raízes históricas e sociais da brutalidade policial estarão presentes o diretor do filme Bernard Attal, o repórter do Correio, Bruno Wendel, responsável pela série de matérias que deu origem ao documentário, familiares de pessoas desaparecidas após abordagem policial (Jurandy Silva, pai de Geovane, e Camila Fiuza, irmã de Davi Fiuza) e Wagner Campos (coordenador do grupo Ideas) . A mediação do debate será da defensora Lívia Almeida, coordenadora da especializada de Direitos Humanos da Defensoria da Bahia.

Filme Sem Descanso será exibido no MAM durante debate sobre violência policial (Foto: Defensoria Pública)

A exibição de Sem Descanso acontece das 14h às 18h, na sala de Cinema do MAM no Solar do Unhão, localizada na Avenida Contorno. É obrigatório o uso de máscaras e a apresentação de cartão de vacinação – pelo menos duas doses aplicadas.

SERVIÇO

O que: Cine Debate da Defensoria Pública da Bahia com a exibição do filme Sem Descanso (2019 – 1h17min)

Onde: Sala de Cinema do MAM, na Avenida Contorno s/n, MAM – Solar do Unhão

Quando: dia 26 de agosto (sexta-feira), às 14h.

Capacidade: 110 lugares