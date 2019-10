Filme sobre Divaldo Franco já atraiu quase 400 mil telespectadores

O filme Divaldo – O Mensageiro da Paz está em cartaz há cerca de quatro semanas e já atraiu mais de 385 000 telespectadores para as principais salas de cinema do país. Segundo a Veja SP, trata-se de um número acima da média em comparação a outras produções nacionais recentes, como Hebe, com público de 90 000 em 15 dias.

O longa retrata a biografia de Divaldo Franco, desde sua infância no interior da Bahia até sua consagração como filantropo e orador em prol da divulgação da doutrina espírita no Brasil e no mundo.

Divaldo Franco (Foto: Divulgação)