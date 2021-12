Filmes sobre samba marcam encerramento do Panorama Coisa de Cinema

Está chegando o fim. Termina nesta quarta-feira (8) o 17º Panorama Internacional Coisa de Cinema, sediado no Cine Metha Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. Os destaques do dia ficam por conta da primeira exibição na Bahia da comédia O Pai da Rita, do diretor Joel Zito Araújo, que será seguida de um debate com o cineasta, às 18h.

O filme marca a volta de Joel Zito aos longas ficcionais. Nos últimos 16 anos, o diretor realizou apenas documentários. O mais recente deles, Meu amigo Fela, sobre o músico nigeriano Fela Kuti, foi um dos filmes de abertura do XV Panorama, em 2019.

Com o ator Ailton Graça entre os protagonistas, a comédia aborda o conflito entre dois amigos, compositores da escola de samba paulista Vai-Vai, após o aparecimento da filha da passista Rita, antiga paixão da dupla. O roteiro é inspirado nas músicas A Rita e Samba de um Grande Amor, de Chico Buarque.

O público também poderá assistir ao documentário Samba Riachão, de Jorge Alfredo, às 18h30. O filme comemora e marca o centenário do sambista baiano, que completaria 100 anos no último dia 14 de novembro. Riachão morreu em Salvador no dia 30 de março de 2020.

O filme também completa uma data simbólica: lançado em 2001, chega às duas décadas de vida. Nele, é apresentada a trajetória de Riachão com depoimentos de Dorival Caymmi, Tom Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Armandinho, Bule Bule, Dona Edith do Prato, Chula de São Brás, Gerônimo e outros artistas da música brasileira.

O Pai da Rita será exibido apenas no cinema, mas Samba Riachão também estará disponível no site do Panorama panorama.coisadecinema.com.br, das 19h às 23h59. Os ingressos para sessões presenciais ou on-line custam R$ 5. .

Música e competitiva

A noite terá ainda um encontro musical promovido pelo Sebo das Galáxias em homenagem ao maestro Letieres Leite e ao agitador cultural Flavão, ambos falecidos neste ano. O evento acontece no terraço do Cine Metha - Glauber Rocha, às 20h. O Panorama encerra sua programação com o anúncio dos filmes vencedores das mostras competitivas, às 21h.