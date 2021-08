Fim da cachorrada? Gil do Vigor, do BBB, revela que 'está com alguém'

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, costuma interagir bastante com os fãs no Twitter. Em um desses papos, na manhã desta quinta-feira (19), o ex-BBB 21 revelou que estava conhecendo melhor alguém.

Uma seguidora compartilhou um story de Gil surpreso, com a mão na boca, após receber, na caixinha de perguntas do Instagram, a mensagem. "Sem pergunta. Mas, Gil, estarei aqui em Los Angeles te esperando".

No tuíte, a fã escreveu: "tenho 99,99% de certeza que ele está com alguém."

Gil respondeu a seguidora e esclareceu o mistério. "Estou com alguém no Brasil! Espero continuar com ele, mesmo com a distância", revelou, lembrando que, em breve, ele irá para Los Angeles cursar seu PhD em economia.