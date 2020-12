Fim da era Enzo Gabriel: veja os 50 nomes mais registrados em 2020

Foram dois anos no topo, entre 2018 e 2019, mas, em 2020, Enzo Gabriel não ficou nem no top 10 dos nomes mais registrados em cartórios no Brasil. Miguel, Arthur, Heitor, Helena e Alice foram os nomes mais registrados nos cartórios do Brasil em 2020. Os números são do levantamento do portal de Transparência do Registro Civil, da Arpen Brasil (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais). Veja a lista:

OS 50 NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2020

Miguel: 27.371

Arthur: 26.459

Heitor: 23.322

Helena: 22.166

Alice: 20.118

Theo: 18.674

Davi: 18.623

Laura: 17.572

Gabriel: 17.096

Gael: 16.667

Bernardo: 17.775

Samuel: 15.195

Valentina: 13.637

João Miguel: 13.586

Enzo Gabriel: 13.567

Heloísa: 12.980

Pedro: 11.380

Lorenzo: 11.210

Sophia: 10.885

Maria Clara: 10.830

Maria Júlia: 10.676

Maria Eduarda: 10.444

Lorena: 10.154

Lucas: 10.123

Manuela: 9.940

Cecília: 9.731

Maria Cecília: 9.685

Benício: 9.505

Júlia: 9.101

Isabella 9.036

Lívia: 8.961

Pedro Henrique: 8.629

Maria Luiza: 8.484

Guilherme: 8.482

Maria Alice: 8.440

Joaquim: 8.240

Manuella: 7.947

Eloa: 7.889

Rafael: 7.877

João Pedro: 7.690

Antonella: 7.667

Matheus: 7.659

Isadora: 7.542

Nicolas: 7.390

Isaac: 7.327

Henrique: 7.305

Gustavo: 7.277

Benjamin: 7.242

Maite: 7.158

Anthony: 7.034

Os nomes de bebês mais escolhidos em 2020 foram Helena e Miguel



OS 10 NOMES FEMININOS MAIS REGISTRADOS EM 2020

Helena: 22.166

Alice: 20.118

Laura: 17.572

Valentina: 12.653

Heloísa: 12.077

Maria Clara: 10.121

Sophia: 10.044

Maria Júlia: 10.023

Maria Eduarda: 9.856

Lorena: 9.414



OS 10 NOMES MASCULINOS MAIS REGISTRADOS EM 2020

Miguel: 27.371

Arthur: 26.459

Heitor: 23.322

Theo: 18.674

Davi: 18.623

Gabriel: 17.096

Gael: 16.667

Bernardo: 16.558

Samuel: 14.069

João Miguel: 12.746



OS 10 NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA (2010 a 2020)

Miguel: 321.644

Arthur: 287.886

Davi: 248.066

Gabriel: 223.899

Maria Eduarda: 214.250

Alice: 193.788

Heitor: 154.237

Pedro Henrique: 154.232

Laura: 153.557

Sophia: 147.579