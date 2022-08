Fim da invencibilidade: Vitória é goleado pelo Figueirense na Série C

Talvez nem o mais pessimista dos rubro-negros pudesse imaginar um tropeço tão avassalador. A invencibilidade do Vitória sob o comando de João Burse chegou ao fim com um placar difícil de digerir. O 10º jogo do técnico à frente do Leão ficou marcado pela goleada por 5x1 sofrida diante do Figueirense, na noite deste domingo (28), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O duelo foi válido pela segunda rodada do quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro.

Léo Artur, Wilson, Rodrigo Bassani, Gustavo Henrique e Alemão (contra) assinaram os tentos dos donos da casa. Tréllez marcou o gol de honra do Vitória, que jogou com um a menos a partir dos 30 minutos do segundo tempo, quando Iury foi expulso de campo.

Com o resultado, o Vitória caiu da 2ª para a 3ª posição do Grupo C. O rubro-negro soma os mesmos três pontos do Figueirense, mas perde no saldo de gols (3 contra -3). Dono de seis pontos, o ABC, que venceu o Paysandu por 1x0 no sábado (27), lidera o grupo. A equipe paraense ainda não pontuou e está em 4º lugar. Apenas os dois primeiros colocados da chapa garantirão o acesso à Série B.

O Vitória volta a campo no domingo (4), às 19h, quando recebe o ABC, no Barradão, em jogo válido pela 3ª rodada do quadrangular decisivo da Série C.

Pressão dos donos da casa

O Figueirense tratou de ditar o ritmo do jogo logo após o apito. O gol não demorou a sair e contou com a contribuição do Vitória. Aos sete minutos, Alemão tentou colocar a bola para fora de cabeça após cruzamento dos donos da casa, mas acabou estufando a rede: 1x0.

O Leão tentou reagir aos 18 minutos, quando Eduardo cobrou falta para a área e Tréllez testou no travessão. O rubro-negro deixava espaços, principalmente no meio-campo, e a equipe catarinense buscava ampliar o marcador. Rodrigo Bassani levou perigo ao chutar de fora da área, mas mandou para fora. Depois, Zé Mário bateu forte e exigiu defesa de Dalton.

O goleiro do Vitória evitou essa tentativa, mas não a seguinte. Léo Artur aproveitou uma sobra de bola na entrada da área e marcou um golaço: 2x0 para o Figueirense. Apesar do segundo baque, o Vitória conseguiu diminuir ainda antes do intervalo. Aos 37, Eduardo acertou belo cruzamento para Tréllez, que não desperdiçou. O colombiano testou forte e comemorou: 2x1.

De goleada

Quando o jogo reiniciou, Rafinha tentou empatar o jogo, mas chutou para fora. O terceiro gol do Figueirense foi ensaiado por Nandinho. Ele driblou Marco Antônio, bateu na saída de Dalton e viu a redonda tirar tinta da trave. Pouco depois, o Vitória passou a jogar em desvantagem numérica. Aos 30 minutos, Iury, que havia substituído Alemão na etapa final, levou o terceiro cartão amarelo e foi expulso de campo.

Apesar da baixa, o Vitória tentou se manter propositivo. Aos 33, Rafinha exigiu boa defesa do goleiro Wilson. Na sequência, Léo Gomes quase estufa a rede após desviar cobrança de escanteio. O ímpeto do Leão durou pouco. Aos 37 minutos, Dalton derrubou Gustavo Henrique dentro da área e Wilson fez valer a lei do ex. O goleiro cobrou bem o pênalti e ampliou o placar: 3x1.

Chamado do banco, Rodrigão teve duas chances de diminuir. Na primeira, mandou pertinho da trave. Na segunda, viu a cabeçada ser defendida. A noite era dos donos da casa, que ainda tiveram força para presentear a torcida com uma goleada construída nos minutos finais do jogo.

Aos 42, Rodrigo Bassani assinou uma pintura. Passou a bola por dentro das pernas do zagueiro Marco Antônio e chutou no ângulo: 4x1. Não perca as contas, pois o goleiro Dalton ainda foi buscar a bola no fundo do gol mais uma vez. Aos 46, Gustavo Henrique deu números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA

Figueirense 5x1 Vitória - 2ª rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro

Figueirense: Wilson, Muriel, Maurício, Kadu e Zé Mario; Oberdan, Rodrigo Bassani (Jhon Cley) e Léo Artur (Moacir); Andrew (Gustavo Ramos), Jean Silva (Nandinho) e Tito (Gustavo Henrique). Técnico: Júnior Rocha.

Vitória: Dalton, Alemão (Iury), Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionisio e Eduardo (Gabriel Honório); Rafinha (Gabriel Santiago), Tréllez (Rodrigão) e Luidy (Hitalo). Técnico: João Burse.

Estádio: Orlando Scarpelli, em Florianópolis

Gols: Alemão (contra), aos 7 minutos, Léo Artur, aos 30, e Tréllez, aos 37, do 1º tempo; Wilson, aos 37, Rodrigo Bassani, aos 42, e Gustavo Henrique, aos 46, do 2º tempo

Cartão amarelo: Andrew, Léo Artur, Alemão, Maurício, Marco Antônio

Cartão vermelho: Iury

Arbitragem: José Mendonça da Silva Júnior, auxiliado por Jefferson Cleiton Piva da Silva e Roberto Rivelino dos Santos Júnior (Trio de PR).