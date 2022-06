Fim do status: Vitória não terá mais conselheiros vitalícios a partir de 2023

A era de um status chegará ao fim no Vitória. O posto de conselheiro vitalício deixará de existir a partir de janeiro de 2023. A decisão pela extinção do cargo foi aprovada em votação unânime durante Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada no último sábado (11), com a participação de 148 sócios, no Barradão.

De acordo com o estatuto do Vitória em vigor desde 2017, se tornavam membros vitalícios do clube os ex-presidentes dos Conselhos Deliberativo, Diretor e Fiscal que cumprissem 18 meses do mandato. Casos, por exemplo, de nomes conhecidos da política rubro-negra, a exemplo de Alexi Portela Júnior, Manoel Matos e Paulo Carneiro. Atualmente, o Vitória tem 17 conselheiros vitalícios (veja lista abaixo). Nenhum deles esteve presente na AGE de sábado.

O Conselho Deliberativo segue com a configuração atual - 17 vitalícios e 150 membros efetivos - até dezembro, quando será encerrado o mandato. As eleições do Vitória acontecerão em setembro deste ano e os novos eleitos assumirão em 2023.

Portanto, a partir de janeiro, os rubro-negros que eram conselheiros vitalícios deixam de ter posto cativo no Conselho Deliberativo e só passarão a figurar no órgão e, consequentemente, interferir diretamente nas decisões das assembleias, se integrarem a chapa que for eleita pelos sócios do clube.

Os 17 conselheiros vitalícios passam a ser obrigados a pagar o plano associativo Sou Mais Vitória, mas terão o direito de converter o período em que ocupou o posto em tempo de associação. Para isso acontecer, eles terão 90 dias para se tornarem sócios. Do contrário, se tornarão inadimplentes e deixarão de ter o direito de participar da próxima eleição.

A situação de Paulo Carneiro ainda será analisada. Apesar de ser um dos 17 conselheiros vitalícios do Vitória, ele foi destituído da presidência do clube em 21 de maio deste ano. A decisão o tornou inelegível para qualquer cargo político na agremiação durante os próximos sete anos.

"Algumas questões precisam ser analisadas. Ele é conselheiro vitalício até o final do ano. As consequências do afastamento dele levam a uma ilegibilidade dele para qualquer cargo futuro e precisamos analisar isso com muita calma ainda para ver a repercussão jurídica. O direito à associação é livre, nós não podemos coibir o direito à associação ao clube, agora, os direitos inerentes a essa associação, no caso do ex-presidente Paulo Carneiro, é que vão ser discutidos, analisados, um a um", explicou o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Nilton Almeida Filho.

A extinção do cargo de conselheiro vitalício é um dos pontos do texto do novo estatuto do clube, que foi encaminhado em 2019 e começou a ser apreciado apenas no último sábado. Uma comissão de adequação vai se reunir a partir de quarta-feira (15) para analisar e catalogar outras emendas do texto do novo estatuto proposto. Elas serão votadas em uma nova AGE, agendada para 16 de julho.

Os 17 conselheiros vitalícios do Vitória:

Ademar Pinheiro Lemos Júnior

Alexi Pelagio Gonçalves Portela Júnior

Antônio Ferreira da Silva Neto

Carlos Sérgio Sampaio Falcão

Christovão Rios de Britto

Epifânio Carneiro Filho

Ivã de Almeida

Jaime Maciel Fernandes

José Alves Rocha

Manoel Luiz Moura Matos

Paulo Catharino Gordilho Filho

Paulo Roberto de Sousa Carneiro

Paulo Sérgio Paranhos de Magalhães

Raimundo Dias Viana

Rui Ribeiro Rosal

Silvoney Sales de Almeida

Sinval Vieira da Silva Filho