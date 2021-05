Finalistas do BBB 21 ficam em choque com notícia da morte de Paulo Gustavo

Os três finalistas do Big Brother Brasil, Camila, Fiuk e Juliette, foram informados da morte do humorista Paulo Gustavo durante o intervalo da final do programa, disputada na noite desta terça (4).

O apresentador Tiago Leifert conversou com o trio, que se ficou chocado ao receber a notícia. "O Paulo Gustavo, vocês conhecem o Paulo Gustavo. Infelizmente, ele acabou de falecer. Ele lutou muito. (..) Ele teve uma melhora nos últimos dias, depois piorou de novo e hoje o quadro já era irreversível", disse o apresentador.

No momento do anúncio é possível ouvir o lamento de Camilla de Lucas: "Não!". Fiuk também se mostrou chocado com a notícia: "O que?". Ainda no intervalo, Fiku chegou a dizer que sentiu falta de ar, depois da notícia. Já com o programa no ar, Camilla comentou a morte do ator e disse que o último que havia assistido era um com Paulo Gustavo.