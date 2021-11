Finalmente chegou o mês do 13º salário: o que fazer para 'esticar' esse dinheiro?  

Finalmente o mês do 13º salário. Como fazer para esse dinheiro esticar com tanta coisa para pagar? Marli Santos



Olá, Marli. Todo ano é a mesma coisa: o final de ano chegando e a gente pensando no que fazer com o décimo terceiro salário. Lógico que não existe uma fórmula pronta que sirva igualmente a todos, mas o importante é tentar organizar os gastos de final de ano de forma que o abono anual seja utilizado em coisas que tragam satisfação e alegria para você e para as pessoas ao seu redor. Sabemos que na virada do ano muitas despesas extras aparecem. São os presentes de Natal, a ceia em família, viagens, enfim, cada um tem sua prioridade. Utilize parte desse dinheiro para realizar esses projetos, de forma organizada. Se no seu caso há algum tipo de endividamento, é importante tentar amortizar essa dívida ou até quitá-la se for possível, mas não se distancie da sua realidade. Lembre-se que após as festas, vem o início de um novo ano e com ele alguns compromissos que consomem o orçamento como os impostos anuais, despesas com material escolar, para quem tem filhos nessa idade, a fatura do cartão de crédito pós período natalino, enfim, são fatos que precisam ser lembrados para não entrar o ano com a mão na cabeça, e o 13º salário pode ser um grande aliado para organizar melhor esses gastos.





Qual o melhor investimento para começar agora, mas pensando em um resgate para o fim de 2022? Ricardo Pereira



Olá, Ricardo. Costumo dizer que não existe melhor ou pior investimento, o importante é encontrar um produto alinhado com seus projetos e perfil. A sua pergunta me dá informações importantes para conduzir minha resposta, pensando em investimento de curto prazo, aproximadamente, 12 meses, os Fundos de Renda Fixa ou Multimercados são uma boa opção. Atente apenas para a volatilidade, o ideal é que não seja superior a 2%. Com a Renda Fixa em alta é possível encontrar também alguns CDBs ou Letras de Créditos com boas taxas. São produtos muito conservadores, por isso, atente para a liquidez. Normalmente possuem carência. Verifique se não é superior a 12 meses, prazo aproximado para o saque. Perceba que fiz sugestões de produtos conservadores, estes lhe darão uma rentabilidade relativamente baixa, mas com um bom nível se segurança, porque são produtos que não tem grande exposição ao mercado e remuneram a uma taxa prefixada. Caso tenha um perfil mais arrojado, pode buscar Fundo Multimercados com maior exposição, que rendem mais, ou até Fundo de Ações, mas tenha muita cautela para não comprar produtos que reduzam seu patrimônio.





