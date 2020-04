Fiocruz auxiliará prefeitura em tomada de decisões para combater o Coronavírus

A Prefeitura de Salvador e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) firmaram nesta quarta-feira (1) um acordo de cooperação técnica para o combate da covid-19, doença transmitida através do coronavírus, em Salvador. A parceria prevê que a entidade auxilie a gestão municipal na análise da curva epidemiológica da doença na capital baiana, além do reforço nos quadros comparativos com outros exemplos de capitais e estados do Brasil e fora do país.

A partir da próxima segunda-feira (6), serão realizados 50 mil testes rápidos de detecção da covid-19 pela Fiocruz. O material coletado nas unidades de saúde serão encaminhados pelos laboratórios centrais do estado e do município.

O acordo, que possui validade de dois anos, foi assinado pelo prefeito ACM Neto, ao lado do secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, e teve os detalhes apresentados em coletiva à imprensa, no Palácio Thomé de Souza. A partir de agora, as decisões técnicas da prefeitura passarão a ser tomadas sempre com mais precisão com o apoio da Fiocruz.

Segundo o prefeito, o objetivo da parceria com a Fiocruz é ter mais suporte e embasamento técnico para que as equipes de saúde e administrativas da prefeitura tomem decisões durante a pandemia.

“Nós não tomamos nenhuma decisão com base em achismo, em sentimento político ou sob pressão de qualquer setor, e assim continuaremos até o fim. Essa parceria vai nos trazer o conhecimento e a experiência da Fiocruz e nos permitirá reforçar esse quadro comparativo com outros exemplos e com a curva de outros lugares no Brasil, além de auxiliar para que as nossas decisões possam ser tomadas sempre com precisão e aconteçam de maneira adequada. Mais do que nunca, queremos estar atentos e comprometidos para que cada decisão esteja embasada e suportada pelas análises técnicas mais criteriosas e mais bem discutidas”, explicou Neto.

O gestor municipal afirmou ainda que, atualmente, Salvador vive um momento ainda mais sério no enfrentamento ao coronavírus, já que concentra mais de 60% dos infectados em todo o estado.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), divulgado na tarde de terça-feira (31), já são 132 casos confirmados na capital baiana. Em todo o estado o número chega a 217.

Apesar dos números, Neto avaliou que as medidas de prevenção adotas pela prefeitura têm surtido efeito no combate à proliferação da doença na cidade. “Os números estão aí e a curva vai crescendo. No entanto, felizmente, Salvador consegue ter um resultado abaixo do que se previa nas projeções dos cenários mais graves, isso em função das medidas preventivas adotadas desde o primeiro momento pela prefeitura. A prioridade absoluta da nossa gestão tem sido cuidar da vida das pessoas e preservar a saúde delas, entendendo que temos pela frente momentos ainda mais complexos”, completou o prefeito.

Para a diretora da Fiocruz em Salvador, Marilda de Souza Gonçalves, a parceria firmada com a prefeitura irá contribuir para que a saúde municipal tenha uma melhor ação no combate à pandemia, auxiliando o município com uma comunicação mais efetiva em todas as comunidades da cidade.

“Estaremos à disposição com o nosso centro de integração de dados e conhecimento em saúde, que vai dar esse apoio à prefeitura na criação de modelos matemáticos para que se possa ter políticas públicas mais efetivas. Além da análise dos dados, o acordo também vai prevê apoio nos diagnósticos da SMS e auxílio nas ações de comunicação da saúde, com a implementação de divulgação de conteúdos digitas mais populares e efetivos para todas as comunidades”, explicou.

O titular da saúde no município, Leo Prates, contou que a pasta vem atuando no enfrentamento do coronavírus antes mesmo do primeiro caso ser confirmado na capital. Segundo ele, a atuação foi iniciada com campanhas de combate à gripe, com orientações às pessoas de como espirrar e tossir, resultando no menor número nos últimos anos de atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) administradas pela prefeitura por causa de gripe.

“A prefeitura, através da SMS, já vinha atuando com pequenas ações, que muitas vezes não são percebidas. Criamos um exclusivo núcleo para essa situação: o centro de enfrentamento ao coronavírus. Sem chamar tanta atenção, mas que conta com profissionais da saúde como infectologistas e sanitaristas, pessoas preparadas para a função”, disse Prates, que concluiu que a partir de agora, com o apoio da Fiocruz, possibilitará a troca de impressões sobre diagnósticos dos casos.

“Vamos fazer essa troca e discutir a melhor forma de diagnosticar pacientes que eventualmente possam estar contaminados pelo vírus aqui na cidade, e nos ajudar no acompanhamento da nossa curva epidemiológica, que já começou a ser traçada. Agora temos à disposição o melhor conjunto de informações e de profissionais que Salvador já teve”, avaliou o secretário.

