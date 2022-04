'Fiquei morto de ciúmes', diz Lázaro Ramos sobre dirigir Taís Araújo em cenas românticas

No programa Roda Viva desta segunda-feira (11) o ator contou como foi dirigir Taís Araújo nas cenas românticas do filme Medida Provisória, que estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira (14).



"Fiquei morto de ciúmes. Fiquei, mesmo. Geralmente eu não tenho, não sei o que aconteceu, mas eu estava muito envolvido no filme", disse Lázaro.



"Mas é estranho, é esquisito. 'Beija mais, repete'. Dá desespero quando erra a cena [risos]. Tive que aprender, conversei [com ela], ó que mico."



No filme, Taís Araújo vive a médica Capitu, mulher do advogado Antônio (Alfred Enoch). Medida Provisória é um filme que mostra o futuro distópico onde o governo brasileiro decreta uma MP para "reparar o passado escravocrata" e obriga os cidadãos negros a migrarem para a África na intenção de retornar a suas origens.