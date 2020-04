Fiscalização do uso de máscaras será reforçada em pontos de ônibus de Salvador

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), participou de uma coletiva na tarde desta segunda-feira (27) e aproveitou o momento para reforçar uma das ações que a prefeitura vem tomando para controlar o avanço da pandemia de coronavírus na cidade. O uso de máscaras já é obrigatório obrigatório para ter acesso aos transportes coletivos da cidade e será reforçado. O prefeito tem visto um panorama muito positivo quanto ao uso de máscaras, e acredita que a população têm comprado a ideia para usar o equipamento de proteção no dia a dia.

Ele reforçou que colocará na ruas um “volume máximo de fiscalização” para garantir o uso das máscaras, e afirmou que motoristas e cobradores estão autorizados a recusar o acesso de um passageiro que não esteja com o equipamento, seja nos pontos de ônibus ou nas estações de transbordo. “Além disso, os números 156 e 160 estão disponíveis para qualquer tipo de denúncia quanto a falta de cumrimeto do uso da máscara”, completou o governante.

Ainda sobre as medidas contra o coronavírus, o prefeito comemorou o sucesso das blitzes educativas na capital, que, mais uma vez, visam garantir a utilização das máscaras de proteção. Neto salientou que é “fundamental que a cultura de usar a máscara seja estabelecida para que possamos retornar às nossas atividades o mais rápido possível”, e vê um crescimento na adesão.

Sobre a interdição de espaços que não estão respeitando a regra das máscaras, o prefeito comentou que o número de espaços interditados dobrou, e que a fiscalização permanece mais intensa nos estabelecimento com mais de 200 metros quadrados.

Ampliação de leitos

Neto divulgou que, na quinta (30), mais 90 leitos serão inaugurados em Salvador, no hospital de campanha montado no Wet´n Wild, sendo que 50 desses espaços são de Unidade de Terapia Intensiva, e contam com respiradores. Já os demais são de enfermaria. Ele prevê uma segunda tenda será montada no local para ampliar a oferta de leitos neste hospital de campanha, e lembrou que, na próxima semana, o espaço montado no Itaigara Memorial também será entregue.

“Estamos fazendo todo o esforço para não termos um colapso no nosso sistema de saúde. maio será um mês mais grave que março e abril, por isso estamos nos preparando para que, mesmo que o problema se torne mais intenso, a gente não entre em colapso”, afirmou.

Auxílio emergencial

O auxílio emergencial para ambulantes e comerciantes informais de Salvador valerá até o mês de junho. A informação foi confirmada pelo prefeito que ainda disse que, a depender do avanço da pandemia, a situação permanecerá sendo analisada e, caso haja a necessidade, prorrogada.

No momento do cadastro a prefeitura disponilizou categorias para os beneficiários se identificassem, mas admitiu que, em casos separados, liberou o auxpilio para queles que não entraram em nenhuma das categorias pré-estebelecidas, mas que comprovaram a atuação como comerciante informal em Salvador.

Nesta segunda-feira ele ainda esteve no bairro de Canabrava, onde distribuiu 25 mil cestas básicas para pessoas de baixíssima renda e em situação de vulnerabilidade. “Para que pelo menos a comida não falte no prato das pessoas pobres neste momento”, comentou.

*Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco