Fiscalização do uso de máscaras será retomada na Orla da Barra

A Orla da Barra voltará a ter pórticos para controlar as aglomerações. As estruturas serão montadas nesta sexta-feira (28), no trecho entre o Barra Center e o Porto da Barra.

Segundo o prefeito Bruno Reis, a medida é para conscientizar a população sobre o uso de máscaras e o risco de aglomerações. "Vamos retomar os pórticos, vamos estar lá orientando, do Barra Center ao Porto da Parra, para que as pessoas tenham acesso usando máscaras. Vamos distribuir mascaras, e vamos estar com a guarda municipal nesse trecho para evitar aglomeração e cumprir os protocolos exigidos dos decretos", disse.

O prefeito apelou para que a população contribua no cumprimento dos protocolos. "Não tenho condições de monitorar e fiscalizar 64km de Orla, mais de 3 mil bares e restaurantes, cumprimento de protocolos de todos os setores do comércio, ainda mais com o efetivo comprometido como está. O que a prefeitura pode fazer é a adoção dessas medidas e conto mais uma vez com o apoio da população", finalizou.

O uso de estruturas de controle na Barra começaram a ser usadas em 2020 e foram retomadas no início de 2021, com o aumento do número de casos de covid-19 na cidade.