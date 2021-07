Fiscalização flagra festa com 800 pessoas aglomeradas e sem máscaras em Feira

Cerca de 800 pessoas se divertiam, aglomeradas em sem máscaras, em uma festa que era realizada em uma chácara, na cidade de Feira de Santana, quando foram flagradas durante uma fiscalização. O evento, que acontecia em uma chácara particular na avenida Noide Cerqueira foi interrompido e as pessoas obrigadas a deixarem o local.

Em nota, a Prefeitura de Feira informou que vai identificar e responsabilizar os autores que promoveram uma festa clandestina realizada no último sábado, 10, descumprindo as determinações legais sanitárias estabelecidas pelo poder público no enfrentamento ao coronavírus.

"As equipes da FPI (Fiscalização Preventiva Integrada) e da Polícia Militar encontraram, pelo menos, 800 pessoas, sem máscaras e aglomeradas, em uma chácara particular na avenida Noide Cerqueira", informou a prefeitura.

O superintendente do Procon de Feira de Santana, Maurício Carvalho, que também é integrante da FPI, informou que quando as equipes chegaram ao local todos organizadores evadiram da chácara.

O superintendente afirma que serão feitas mobilizações para identificar os autores e sancionar as medidas punitivas, tanto para o proprietário da área quanto para quem promoveu irregularmente o evento.

“A situação configura crime de desobediência e vamos punir com todas as medidas legais, explica. Ainda de acordo com Maurício Carvalho, a evacuação ordenada durou em torno de uma hora.

Outras fiscalizações ocorreram no final de semana, com fechamento de outros estabelecimentos, principalmente na praça de alimentação da avenida Getúlio Vargas. Os comerciantes descumpriam o horário de funcionamento do decreto municipal.