Fiteck busca uma nova musicalidade em seu trabalho com novo EP

Cantor e compositor 'made in Salvador', Fiteck lançou o EP Animal Print, o segundo de sua carreira. Com uma proposta diferente do seu último Projeto (Mar Grande), em Animal Print ele trabalha com melodias que vão do R&B ao Afropop.

Segundo Fiteck, a ideia foi fazer um trabalho com ambiência mais intimista. Nas três faixas que compõem o EP, ele fala de safadeza, moda, relacionamentos e as ambições do seu próprio dia-a-dia. O EP está disponível em todas as plataformas de streaming. Abaixo, o vídeo da música Sabe, que fecha o trabalho.

A primeira faixa que leva o nome do EP foi produzida pelo Dj e Produtor @Maniggadj que curiosamente iria ser lançada como single, mas com o decorrer de um processo criativo em sessões de estúdio acabou sendo desenvolvido o EP ‘’Animal Print” e as músicas seguintes do projeto foram produzidas por Fiteck.

O projeto foi gravado, mixado e masterizado no estúdio @tocadourso.rec e é composto por 3 faixas; Animal Print, Corre Bom e Sabe. A foto presente na capa foi tirada por Talita Ramos (@tale35mm) que teve como objetivo transmitir densidade utilizando cores quentes que harmonizassem com as músicas do EP.