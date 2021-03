Fiuk chora no banheiro após trocar carícias com Thaís no edredom

O Big Brother Brasil não está fácil para Fiuk. Após criar confusão na festa da noite desta sexta-feira (26), o cantor dormiu de conchinha com Thaís e trocou carícias com a sister no edredom. Depois, ele levantou, foi ao banheiro e começou a chorar.

Ao fim da festa da última madrugada, Thaís se deitou com o cantor e, enquanto todos dormiam, os dois deram um selinho. Pouco depois, debaixo do edredom, houve uma movimentação de braços dos dois e a respiração ofegante de Fiuk.

Cerca de meia hora após as caíricas, ele levantou da cama e caiu em lágrimas. Em seguida bebeu água e foi até a varanda para fumar.

Na tarde de ontem, Fiuk brincou com Thaís quando os dois estavam na academia: ''Estou me apaixonando".

Foto: Reprodução