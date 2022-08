'Fizemos tudo que podia ser feito no jogo', avalia Enderson após empate com Londrina

O empate em 1x1 com o Londrina, rival direto do Bahia na luta pelo acesso, teve gosto amargo para os tricolores. Depois do gol marcado por Davó, aos 18 minutos do primeiro tempo, o tricolor recuou todo o time e foi apertado pelo adversário. No fim, aos 49, após falhas em sequência de Patrick e Danilo Fernandes, veio o gol da igualdade no último lance.

Depois do confronto, o meia-atacante Ricardo Goulart analisou o resultado. Ele, que entrou no segundo tempo praticamente como um volante, lamentou o placar. “Nossa equipe se empenhou do começo ao fim, mas sabemos que cada detalhe faz diferença. Infelizmente, no último minuto levamos um gol de bola parada. Um gosto amargo, estávamos lutando pelo triunfo desde o começo da partida”, afirmou o jogador, em entrevista ao SporTV.

Em sua coletiva de imprensa, o técnico Enderson Moreira ressaltou que, apesar da frustração de ter sofrido o gol no fim, a equipe precisa ter 'lucidez' após o jogo.

“Não faltou concentração, não faltou nada. (...) No último lance, eles foram felizes. Faz parte do futebol. Temos que procurar ter lucidez, sem procurar culpados e, acima de tudo, muita tranquilidade para poder lidar com isso. Não fazer disso um problema maior do que foi na verdade”, completou o técnico Enderson Moreira sobre o lance do gol.

Sobre o desempenho defensivo, Enderson afirmou que a equipe fez de tudo durante o jogo para não sofrer com as investidas ao ataque do adversário.

"As condições do gramado hoje eram de bolas rápidas. Se pegar quais as oportunidades claras que o Londrina teve, foram muito poucas, teve uma posse de bola que a gente imaginava, mas acima de tudo, nós filtramos bem as ações deles nos cruzamentos, que eram sempre muito perigosas essas jogadas. E com as modificações quase conseguimos fazer o segundo gol, o goleiro fez uma grande defesa e se fizéssemos o segundo gol dificilmente o Londrina conseguiria reverter essa situação. Então eu acho que a gente fez tudo que podia ser feito no jogo de hoje eh pra poder neutralizar do Londrina", explicou.

O tricolor agora só volta a jogar no dia 28, quando receberá o Vasco, na Fonte Nova. O time carioca vai entrar em campo amanhã, dia em que visita o CSA, em Maceió, e pode passar o Bahia.

Para o jogo com os cariocas, Enderson Moreira deverá contar com a presença de dois atacantes recém-contratados: o ponta Caio Vidal e o centroavante Ytalo. Os dois já estão regularizados e terão esse tempo para treinar.

A expectativa é contar também com o zagueiro Luiz Otávio, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha. Outro que fica à disposição é o zagueiro Didi, que cumpriu suspensão automática.

Veja outros destaques da coletiva de Enderson Moreira

Como você analisa o lance final? Faltou uma atenção reobrada, ou é do jogo mesmo? Como você analisa?

- Cara, infelizmente aconteceu esse no último lance hoje, como já aconteceu em outras situações, né? Faz parte do futebol. E se eu não estou enganado, há uma semana atrás o próprio Londrina perdeu um jogo aqui no último lance [cintra o Cruzeiro]. Então isso faz parte. (...) A gente sabia que a equipe do Londrina atrás do placar ia começar a jogar a bola na área e a gente conseguiu filtrar bem esses lances.

Acho que a postura do segundo tempo, de poder neutralizar essas ações, foi positiva, a gente quase não deu oportunidades para a equipe do Londrina. No último lance eles foram felizes, são tomadas de decisões que a gente tem que tomar constantemente, os atletas tomam constantemente, e acabou saindo o gol. Claro que a gente fica muito chateado, mas não podemos pegar esse lance e transformar em outra coisa.

Foi uma atuação consistente de um adversário direto, nós estamos enfrentando um adversário direto nos seus domínios. E a vantagem se manteve, né? Viemos para cá com a diferença de nove pontos e a gente tá saindo com a mesma diferença. Podia ter aumentado? Podia. Mas faz parte do futebol, não vamos lamentar. O Londrina poderia ter feito o gol até no final do primeiro tempo, que eles tiveram pelo menos umas duas oportunidades.

Queria que você falasse sobre esse tempo que vai ter para trabalhar, de 12 dias, e também sobre a manifestação de apoio do torcedor para o jogo contra o Vasco. Já são 35 mil ingressos garantidos.

- Acho que esse período vai ser muito importante para a gente conseguir recuperar os atletas. Precisamos num primeiro momento é dar uma recuperada [nos jogadores] e depois teremos uma semana aberta para um clássico contra o Vasco. Estamos recebendo o apoio do torcedor, que tá acreditando, e o nosso torcedor tem sido fundamental nos jogos que a gente tem jogado na Fonte Nova. Então a gente conta muito com esse apoio, vai ser um jogo muito difícil, um jogo que a gente precisa trabalhar bem, com inteligência, para fazermos uma grande partida. E tomara que a gente possa ultrapassar esses 35 mil pagantes, eu tenho certeza que a gente vai ter uma Fonte Nova muito mais cheia. Espero que a gente possa presentear o nosso torcedor com um grande jogo e com um grande resultado.

Sobre o Luiz Otávio, dá pra imaginar que esse tempo [de 12 dias] é necessário para recuperá-lo?

- A gente acredita que sim. Mas antes de mais nada, é de se enaltecer também os zagueiros que que tem jogado aí. Acho que o Gabriel [Xavier] fez um baita jogo hoje. O Didi jogou muito bem no jogo passado. A gente precisa também ressaltar esse trabalho do grupo. A gente nunca fica lamentando aquelas ausências, e sim enaltece aqueles que estão entrando. Hoje mesmo nós tivemos a linha de defesa com três jogadores praticamente da base, né? O Matheus Bahia, o Ignácio, que veio no finalzinho do sub-20 e o próprio Gabriel. Só para você ver que numa linha de quarto nós estamos com três meninos, e eles sustentando bem. Então é motivo de muito orgulho, e agora é a gente poder preparar da melhor forma possível [os jogadores] para recuperar nesse primeiro momento e depois prepará-los para o confronto contra o Vasco.