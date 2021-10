'Fizemos uma boa partida', avalia Wagner Lopes

O Vitória não conseguiu o terceiro triunfo consecutivo na Série B do Brasileiro. Neste sábado (30), o rubro-negro empatou sem gols com a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Antes havia vencido Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas.

Apesar do resultado não ter sido o desejado, o técnico Wagner Lopes gostou do que foi apresentado pelo time no campo do adversário.

"É muito difícil jogar aqui, adversário difícil, torcida pressionando. Queríamos vencer, mas a gente só valoriza o empate quando perde. Aqui é difícil, fizemos uma boa partida. A gente precisa aprender as lições e finalizar mais e melhor. Estamos trabalhando para isso", afirmou o treinador rubro-negro.

"Eu acho que nós marcamos lá na frente. Marcamos em bloco alto, tomamos a iniciativa do jogo jogando na casa dos caras. Normalmente, você espera. Usamos essa estratégia no segundo tempo, achando que era melhor desgastar menos os jogadores para puxar os contra-ataques. Deu certo, mas não conseguimos fazer o gol", completou Wagner Lopes.

O Vitória volta a campo já na terça-feira (2), às 16h, quando recebe o CSA, no Barradão, pela 33ª rodada da Série B do Brasileiro. O treinador do Leão tratou de convocar a torcida.

"A importância desse jogo é tão grande que, normalmente, eu faço a convocação um dia antes do jogo. Esse jogo é tão importante que estou fazendo a convocação agora. Eu convoco todo os torcedores para estar presentes na próxima terça no Barradão, para nos ajudar a conquistar uma vitória contra o CSA", chamou Wagner Lopes.