Flavia Wenceslau lança em live seu quarto álbum

A paraibana Flavia Wenceslau, que vive na Bahia há 13 anos, apresenta nesta sexta (5) ao público seu quarto álbum, A Tempo. O lançamento será no canal dela, no YouTube, às 20h, para quem se inscrever previamente. Flavia cantará canções inéditas, acompanhada pelo músico Marano, que também assina a direção musical do trabalho. Marano foi baixista da curitibana Banda Mais Bonita da Cidade, que em 2011 fez muito sucesso com a canção Oração.

“A mensagem permanece de amor, de esperança, de perseverança, é a base emocional do meu trabalho. Mas tudo isso com uma pegada nova”, diz a artista sobre as dez canções que integram o novo álbum. Os trabalhos anteriores dela eram Saia de Retalho (2010), Quase Primavera (2007) e Agora (2005).

No novo álbum, Flavia volta a contar com a participação de uma colega baiana, como já havia feito em trabalhos anteriores: desta vez, quem canta com ela é Márcia Short, na faixa Sangue da Terra. “Essa canção é bem percussiva e mostra a influência da Bahia na minha música”, afirma Flavia. Margareth Menezes e Mariene de Castro já haviam participado do disco Saia de Retalho.

Desde o lançamento daquele disco, em 2010, Flavia afirma ter amadurecido como artista: “Os meus fãs me cobravam muito. E eu quis expressar o que vivi nesses dez anos, refletir aprendizados, amadurecimentos, e quis fazer isso com uma roupagem moderna, positiva, com muita personalidade”.

Marano divide a produção com Gustavo Schirmer e Thiago Ramalho, que também tocam em algumas canções. Os arranjos têm instrumentos variados, incluindo guitarra, baixo, bandolim, percussão, além de influências da eletrônica.

“Ele tem todo o perfil da sensibilidade e da modernidade que eu queria trazer pro disco, uma modernidade sensível nos arranjos, que não deixa de lado a profunda emoção de uma obra”, afirma Flavia sobre Marano.

A paraibana, que também é compositora, já teve uma de suas canções, Silêncio, gravada por Maria Bethânia.