Flávio Dino recua e troca escolhido para comando da PRF após um dia

Futuro ministro da Justiça, Flávio Dino recuou nesta quarta-feira (21) e desistiu do nome de Edmar Camata para diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que havia anunciado ontem. O novo escolhido é o policial rodoviário Antônio Fernando Oliveira.

Dino anunciou a alteração em coletiva nesta quarta, no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona a sede do governo de transição. No mesmo local, ontem, o nome de Camata havia sido anunciado.

A mudança foi feita depois de críticas de aliados do presidente eleito Lula. Camata foi apontado como apoiador da Operação Lava Jato. Em 2017, chegou a publicar uma foto ao lado do procurador Daltan Dallagnol, hoje deputado federal eleito.

Camata é Secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, cargo do qual está licenciado.

Já Antônio Oliveira é advogado e policial rodoviário federal, com pós-graduação em direito tributário e mestrando em Ciências Jurídicas. Ele já comandou a PRF no Maranhão.