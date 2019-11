Flávio lembra sequência do 1º turno e projeta virada da Série A

O Bahia tem pela frente uma grande pedreira. Neste domingo (10), o tricolor entra em campo às 19h, contra o Flamengo, líder do Brasileirão, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Os dois clubes vivem momentos opostos. Enquanto o rubro-negro está invicto há 22 jogos, o tricolor amarga um jejum de cinco partidas na Série A.

Essa sequência negativa do Bahia, no entanto, não abala o volante Flávio. Titular do Esquadrão, o jogador diz que prefere se apegar aos bons resultados que o time já conseguiu no campeonato e lembra que foi a partir do duelo contra o Flamengo que o tricolor conseguiu uma sequência de nove jogos de invencibilidade no primeiro turno.

“A gente respeitou o Flamengo no primeiro turno, mesmo quando estava 3x0 a gente não tocou de lado, ficou procurando graça. Nesse jogo vai ser a mesma coisa. Vamos lá sabendo das nossas convicções, que podemos enfrentar o Flamengo de igual para igual. Seja na Fonte Nova ou fora nós vamos encarar o adversário no olho, sendo ele o líder ou estando lá em baixo”, afirmou Flávio.

“Podemos usar o retrospecto ao nosso favor. No primeiro turno a gente empatou com o Cruzeiro e com a Chapecoense. Depois desses resultados ficamos nove jogos sem perder, demos um salto grande na tabela. Eu convido todos que estão torcendo, todos os torcedores, a se apegarem nesse retrospecto, mandar energias positivas para que a gente posse se concentrar, voltar a vencer. Vamos respeitando a equipe do Flamengo, mas vamos para vencer o jogo”, continuou o volante.

Sobre as cobranças da torcida por bons resultados, Flávio analisa que os torcedores estão com razão e que o elenco também tem se cobrado para voltar a apresentar o bom futebol que colocou o tricolor em condições de brigar por uma vaga na Libertadores.

“A frustração do torcedor também é a nossa. Quando os resultados não aparecem a gente se cobra, se frustra. Ninguém fica mais triste do que nós jogadores, comissão técnica, torcedores. A cobrança do torcedor é normal, quem joga no Bahia, time grande, de massa, tem que tá acostumado com isso. Mas só a gente se fechando... Esse é um dos melhores grupos que eu já trabalhei, todo mundo se respeita, a disputa é sadia. Temos que saber que temos que melhorar, se pode dar 100%, se esforça um pouquinho para dar 110%, sempre o algo a mais”, afirmou.