Flica: Slam voltado para mulheres negras está com inscrições abertas; veja prazos e premiações

Casa Insubmissa: esse é o nome da residência que a iniciativa Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras terá dentro da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) entre os próximos dias 4 e 6 de novembro, com uma série de ações que vão de shows, a encontros e passam pelo Slam Insubmisso, competição que premiará três artistas baianas negras das palavras, no dia 05 de novembro, em Cachoeira. As inscrições estão abertas.

Será a quinta edição do Slam. As slammers interessadas deve se inscrever pelo Sympla. Ao todo, serão convocadas 12 slammers, mulheres negras a partir de 18 anos.

Todas as fases da competição serão presenciais na Casa Insubmissa e as premiações para as três primeiras colocadas são R$01mil (I), R$800 (II) e R$500 (III). Participam da mesa de juradas Ligia Benigno (Produtora Cultural), Mônica Santana (Atriz, dramaturga e escritora), Ayala Tude (Tradutora) e outras a confirmar.

Em seguida, ocorre o Baile Insubmisso, com shows de Sued Nunes e DJ Nai Kiese, esta com o show intitulado EU NÃO ANDO SÓ. Numa versão totalmente diferente de outros palcos, Sued Nunes apresentará o show "Travessia Intimista", onde reúne canções de sua carreira e outros clássicos.

O Baile Insubmisso corre também no dia 04 de novembro, às 22h30, com apresentação de Nai Kiese, com o line up Abre Caminhos. Além da programação artística, a Casa Insubmissa contará com bate papos literários, performances, palestras, lançamentos e distribuição de livros.

Idealizadora do projeto e diretora CEO da DIMN, Dayse Sacramento, explica que a Casa Insubmissa é uma instalação artística que fomenta uma rede econômica e que promove a participação das mulheres negras em festivais literários. "Além de incentivarmos uma produção com perspectiva de mulheres negras".

PROGRAMAÇÃO

A Casa Insubmissa contará com cozinha e bar. Na gastronomia, a Delícias da Kekel é um empreendimento da cozinheira Raquel Santos, nascida na Ilha de Itaparica. uma culinária de raízes africanas. E vindo bem devagar e nas manhas, nosso bar é o Malembe, empreendimento de mulheres negras que fica no Pelourinho.

04/11 - Sexta-feira

13:00 - Abertura da Casa Insubmissa de Mulheres Negras na FLICA 2022

13:30 - Mesa Institucional com Renata Dias (Diretora Geral da FUNCEB) e Dayse Sacramento (CEO do DIMN)

14:00 - Mesa Mulheres Negras no Instituto Sacatar

Sanara Rocha

Crislane Rosa

19:00 - Experiências editoriais: Uma conversa sobre as mãos pretas que fazem livros

Deisiane Barbosa (Editora da Andarilha Edições)

Luciana Brasil (Produtora)

Maria Mariana (Designer e diagramadora da Editora Diálogos Insubmissos)

Katucha Bento (Professora e Pesquisadora)

Mediação: Joice Faria (Pesquisadora em Literatura)

21:00 - Performance Orô - Sued Hosaná (Cantora e performer)

22:30 - Baile Insubmisso ABRE CAMINHOS - DJ Nai Kiese

*Das 16h às 19h haverá exibição de resultados audiovisuais da LAB - Literatura.

05/11 - Sábado

13:00 - Abertura da Casa Insubmissa de Mulheres Negras na FLICA 2022

15:00 - Mesa Produções Literárias de Mulheres Negras premiadas pelo Prêmio das Artes Jorge Portugal

Má Reputação (Slam Pandemia Poética)

Mônica Santana (Autora do ebook Luto substantivo)

Evelyn Sacramento (Autora do livro Menina Nicinha)

Mediação: Ayala Tude (Tradutora e Pesquisadora)

16:30 - Ofó Obirin Dudu - Lançamento de autoras negras

Evelyn Sacramento (Menina Nicinha)

Janildes Chagas (Felipas Marias)

Nazaré Lima (Poestrias de Júlia Couto - Em memória)

Amanda Julieta (Dandara)

19:30 - Performance poética: Confissões de uma mulher que queimou uma cidade

Performer: Ayala Tude (Tradutora e Pesquisadora)

20:30 - Slam Insubmisso - Parceria DIMN e Warner Music Brasil

Slammaster: Negafyah

Juradas: Ligia Benigno (Produtora Cultural), Mônica Santana (Atriz, dramaturga e escritora), Ayala Tude (Tradutora e Pesquisadora), Amanda Julieta (Escritora e Pesquisadora) e Samira Soares (Pesquisadora em Literatura).

23:00 - Baile Insubmisso - Show intimista de Sued Nunes + DJ Nai Kiese

* Das 15h às 18h haverá exibição de resultados audiovisuais do Prêmio Jorge Portugal.

06/11 - Domingo

11:00 - Ressaca Insubmissa com Arrastão Punnany - com discotecagem da residente Baile Insubmisso, DJ Nai Kiese, puxado através do trabalho de Ana Dumas com o carro de som e Sista Kátia como Mestra de Cerimônias.

*Distribuição gratuita de livros da FUNCEB e da Editora Diálogos Insubmissos.

15:00 - Encerramento das atividades da Casa Insubmissa de Mulheres Negras 2022