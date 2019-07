Flipelô anuncia primeiras atrações da sua terceira edição

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) anunciou neste fim de semana o nome de dois convidados da terceira edição do evento, que este ano acontece entre os dias 7 e 11 de agosto. O cantor e compositor Martinho da Vila é o primeiro nome nacional a ser confirmado, com o lançamento do livro "2018: Crônicas de Um Ano Típico".

Já a escritora nigeriana Oyinkan Braithwaite foi a primeira da lista de atrações internacionais. Nascida em Lagos, na Nigéria, onde ainda reside, Oyinkan é autora do livro "Minha irmã, a serial killer". Além disso, ela foi indicada entre as 10 melhores artistas no concurso de poesia Eko Poetry Slam, finalista do Commonwealth Short Story Prize e finalista do Women's Prize for Fiction.

A Flipelô homenageia este ano o poeta baiano Castro Alves. A informação foi revelada no dia 15 de março, em que o escritor completaria 172 anos. Promovido pela Fundação Casa de Jorge Amado, ao evento também continua exaltando o legado de Jorge Amado, que era grande admirador de Castro Alves.

No livro “ABC de Castro Alves”, que define como uma "louvação", Jorge Amado mostra que sua relação com o "poeta dos escravos" não é apenas de admiração literária, mas de profunda identificação pessoal, tanto no plano estético como no político e ético.

O autor não se limita a reconstituir, com talento e imaginação de ficcionista, a vida pública e privada do retratado, mas busca também fazer reverberar a potência de sua poesia, cujos motivos centrais são o amor e a liberdade. Jorge Amado nos mostra que há uma coerência entre a biografia do poeta e sua poesia. Seus amores intensos, sua ativa militância em prol da Abolição e da República, sua personalidade arrebatadora, tudo isso se traduz na veemência de seus versos.