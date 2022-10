Flipelô: Encontros literários em estações de metrô esquentam pré-evento

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (FLIPELÔ) só vai começar no dia 1° de novembro, mas a programação antecipada do evento vai acontcer em parceria com a Fundação Casa de Jorge Amado e a CCR Metrô Bahia com o Esquenta Flipelô.

Entre os dias 19 e 21 de outubro, sempre a partir das 17h30, na Bibliometrô, na Estação de Metrô Acesso Norte, o público vai poder apreciar uma série de encontros com escritores e artistas baianos em diversas estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas e no dia 31, nas estações de metrô Acesso Norte, Pirajá, Campo da Pólvora, Pituaçu e Mussurunga.

No primeiro dia, a artista Nega Faya (BA) vai fazer uma apresentação poética sobre temas ligados ao protagonismo negro e a questões raciais. No dia seguinte (20), será a vez da contadora de histórias Danielle Andrade promover uma sessão voltada para adultos, com uma seleção especial para acolher e aproximar este público do universo literário.

Já no dia 21, o escritor Evanilton Gonçalves vai estar presente para um bate-papo sobre suas experiências de produção literária e leitura de alguns trechos de suas obras.

No último dia, os artistas baianos Lucas de Matos e Raíssa Araújo farão intervenções poéticas nas estações Pirajá, às 7h, Campo da Pólvora, às 8h, Pituaçu, às 17h, e Mussurunga, às 18h. Todas as apresentações serão transmitidas pelo Instagram da CCR Metrô Bahia (@ccrmetrobahiaoficial).

Com esses encontros, buscamos oferecer ao nosso cliente uma experiência cultural dentro do Sistema Metroviário, além de fomentarmos a produção literária da Bahia. Ao apoiarmos um evento como a FLIPELÔ, reforçamos também o nosso compromisso com o desenvolvimento da cultura e valorização da arte baiana", explica o diretor da CCR Metrô Bahia, André Costa.

Neste ano, a FLIPELÔ presta homenagem aos personagens de Jorge Amado, celebrando seus 110 anos, e promove uma ampla programação de forma inteiramente gratuita para todas as idades. A FLIPELÔ 2022 é apresentada pelo Ministério do Turismo, pela Secretaria Especial da Cultura e pelo Instituto CCR, realizado na região da CCR Metrô Bahia, com patrocínio da Prefeitura de Salvador e do Governo da Bahia. O evento é uma realização da Fundação Casa de Jorge Amado, em correalização com o Sesc e uma produção da Sole Produções.

Serviço

O quê: Esquenta FLIPELÔ

Quando: Dias 19, 20, 21 e 31 de outubro

Onde: Estações de Metrô Acesso Norte, Pirajá, Campo da Pólvora, Pituaçu e Mussurunga

Aberto ao público