Flor Gil mostra visual de cabeça raspada e recebe elogios

Flor Gil, filha de Bela e neta de Gil, surpreendeu os fãs ao publicar uma foto com o visual bem diferente.

A jovem de 14 anos publicou uma foto em que aparece de cabeça raspada.

"Ops", escreveu Flor na legenda da publicação no Instagram. Em um vídeo publicado na rede social, ela mostra o antes e o depois.

Maisa, Carolina Dieckmann, Juliana Paes, Sabrina Sato e outros famosos elogiaram o novo corte de Flor.

"Lindaaaa florzinha", escreveu Pabllo Vittar. "Que linda!!!!!!!", comentou Giovanna Ewbank.

Flor tem se apresentado em turnê com Gil e a família. Em setembro, ela subiu ao palco do Rock in Rio para cantar com o avô e se emocionou.