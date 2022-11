Flordelis é processada pela família do ex-marido em R$ 800 mil

Depois que foi condenada a mais de 50 anos de prisão pela morte do marido Anderson do Carmo, a ex-deputada Flordelis vai passar por um novo processo. Desta vez, a família do ex-marido pede uma indenização alta por danos morais.

De acordo com o G1, a ação é comum entre familiares da vítima e o acusado, já que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que seria um jeito de reparar "o sofrimento, a dor e o trauma provocados pela morte de um ente querido".

Cada familiar de Anderson pede um valor diferente. São eles:

Jorge de Souza, pai de Anderson: R$ 500 mil

Cláudia Maria de Souza, irmã: R$200 mil

Nádia Henrique, tia: R$ 100 mil

No entanto, o pai da vítima morreu enquanto o caso estava sendo investigado pela Justiça. O dinheiro vai ficar para Cláudia Maria, que representará o pai na ação. A advogada da família, Renata Mello Lobo, explicou que o processo será bem mais rápido, já que Flordelis foi condenada recentemente.

"Como ela foi condenada na esfera criminal, o processo cível é bem mais rápido porque vai ser entendido como coisa julgada. Basta anexar a sentença do criminal e pedir a sentença indenizatória".