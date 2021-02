Flordelis está namorando produtor 35 anos mais novo

A fila andou para Flordelis. Um ano e meio após o assassinato do Pastor Anderson, do qual a parlamentar é suspeita de participação, ela encontrou um novo amor na figura do jovem produtor Allan Santos, de 25 anos.

A revelação do relacionamento aconteceu na última sexta-feira (5), durante a festa de 60 anos da deputada. Lá alguns de seus muitos filhos e netos puderam conhecer o novo padrasto, segundo informa o jornal Extra.

Os dois chegaram a posar juntos, abraçadinhos, na mesa do bolo. O eleito também estava presente ao culto evangélico, no Ministério Cidade do Fogo, realizado na manhã de domingo em homenagem ao aniversário da pastora. Allan sentou-se na primeira fila, gravou vídeos e depois deixou o local acompanhado da deputada.