Flores, aromas e cores alegram e viram presente na primavera em Salvador

Não há energia ruim que resista ao aroma de uma flor, e em época de pandemia um evento no Salvador Shopping tenta desabrochar o espírito da primavera. As Flores de Holambra é uma feira que oferece uma grande diversidade de plantas e flores para deixar os ambientes mais alegres.

No local é possível encontrar espécies como orquídeas, bonsais, suculentas, cactáceas, frutíferas e roseiras para o cultivo residencial e em jardins. A exposição acontece até o dia17 de outubro, na praça de serviços do shopping (piso G1 - entrada da Av. Tancredo Neves), todos os dias, de 12h às 20h.

Negociação é feita diretamente com os produtores (Foto: Divulgação)

A administração informou que a compra acontece diretamente com o produtor, o que garante preços abaixo do valor do mercado, e afirmou que está cumprindo os protocolos de segurança de prevenção ao novo coronavírus.

Todas as plantas disponíveis trazem recomendações sobre a incidência de luz e orientações sobre a rega para orientar o público a respeito dos cuidados necessários. Além disso, há um responsável das Flores de Holambra disponível para tirar dúvidas sobre o cultivo.

A cidade de Holambra/SP, onde é realizado o cultivo, se destaca como a maior produtora de flores e plantas ornamentais da América Latina. E essa ação na cidade de Salvador está sendo realizada pela Flores de Holambra, em parceria com o shopping.

Serviço

O que: Flores de Holambra;

Quando: 02 a 17 de outubro de 2020;

Horário: Todos os dias, de 12h às 20h;

Onde: Praça de serviços do Salvador Shopping - Piso G1 (entrada da Av. Tancredo Neves).